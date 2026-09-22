Muere joven que sobrevivió accidente en Avenida Solidaridad

Familiares y personas cercanas lamentaron la muerte de José Alberto, quien desde el día del accidente permaneció luchando por su vida

José Alberto Pérez González, quien había sobrevivido al accidente registrado la madrugada del 11 de julio sobre la avenida Solidaridad, en Matamoros, falleció este domingo luego de permanecer hospitalizado y someterse a varias cirugías en Monterrey.

El joven viajaba en un vehículo de transporte por aplicación junto con Ali Cortinas y Michelle Emmanuel, quienes perdieron la vida en el lugar del accidente ocurrido cuando regresaban de un baile de graduación.

Tras el percance, José Alberto fue trasladado a Monterrey, donde permaneció bajo atención médica durante más de dos meses y enfrentó diversas intervenciones quirúrgicas en un intento por recuperarse de las lesiones que sufrió.

Aumenta a tres el número de víctimas mortales

Sin embargo, este domingo se confirmó su fallecimiento, con lo que el número de víctimas mortales por este accidente aumentó a tres.

Familiares y personas cercanas lamentaron la muerte de José Alberto, quien desde el día del accidente permaneció luchando por su vida.

Sin avances públicos en la investigación

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre avances en la investigación para localizar al presunto responsable del accidente, quien habría abandonado el lugar de los hechos después del percance.

Con el fallecimiento de José Alberto, el accidente ocurrido en la avenida Solidaridad deja como saldo tres jóvenes sin vida: Ali Cortinas, Michelle Emmanuel y José Alberto Pérez González.