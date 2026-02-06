Muere jefa de enfermeras del IMSS 270 en choque en Reynosa

Al lugar acudieron familiares de la enfermera, quienes permanecieron en espera del arribo de autoridades ministeriales, encargadas de realizar las diligencias

Un trágico accidente vial ocurrido la tarde de este día en el viaducto Reynosa dejó como saldo una mujer sin vida, quien se desempeñaba como jefa de enfermeras en el Hospital General de Zona No. 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El percance se registró a la altura del Ejido Las Anacuas, cerca de la avenida Las Torres, donde una camioneta Ford Escape color gris colisionó de frente contra una Ford Expedition color guinda.

A consecuencia del fuerte impacto, la conductora de la unidad Escape, identificada como Georgina “O”, perdió la vida en el lugar, mientras que el conductor de la camioneta Expedition resultó con diversas lesiones y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, la víctima acababa de concluir su jornada laboral y se desplazaba de oriente a poniente cuando, presuntamente, cruzó al carril contrario, lo que habría provocado el choque frontal.

Elementos de la Guardia Estatal acordonaron la zona para resguardar el sitio del accidente, mientras que personal de la Guardia Nacional, adscrito a la división de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, realizó las labores de peritaje para el deslinde de responsabilidades.

Al lugar acudieron familiares de la enfermera, quienes permanecieron en espera del arribo de las autoridades ministeriales, encargadas de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.