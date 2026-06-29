Muere hombre tras presunta agresión familiar en Reynosa

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos habrían iniciado desde las primeras horas del domingo, cuando la víctima presuntamente fue atacada por su hijo

Las autoridades ministeriales mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de un hombre de aproximadamente 55 años de edad, quien presuntamente fue agredido por su propio hijo en un domicilio de la calle Octava, en la colonia Granjas Económicas del Norte, en Reynosa.

Investigan presunta agresión ocurrida al interior de una vivienda

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos habrían iniciado desde las primeras horas del domingo, cuando la víctima presuntamente fue atacada por su hijo al interior de la vivienda.

Fue la nuera del ahora fallecido quien solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad al percatarse de la situación. Tras el llamado de auxilio, al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal, así como agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

La víctima fue localizada sin signos vitales

Al ingresar al domicilio, los oficiales localizaron al hombre tendido, con lesiones visibles y sangre en el rostro. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante estos hechos, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de determinar las causas precisas del fallecimiento.

Autoridades buscan al presunto responsable

La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió la correspondiente carpeta de investigación y realiza las diligencias para esclarecer lo ocurrido. De acuerdo con la información preliminar, las autoridades mantienen la búsqueda del presunto responsable, quien habría huido del lugar tras la agresión.

El caso ha generado consternación entre los habitantes de la colonia Granjas Económicas del Norte, quienes se mostraron sorprendidos por la tragedia ocurrida en el sector, mientras las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades.