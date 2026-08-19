Muere hombre tras desplomarse en el Centro de Matamoros

Por: Cristhian Ramos 18 Agosto 2026, 16:35 Compartir

El hecho ocurrió en el cruce de las calles 12 y Terán, donde el hombre, quien se dedicaba a lavar carros presuntamente sufrió un infarto que provocó su caída

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Un hombre identificado como Juan Silguero, de entre 40 y 45 años y originario de Chiapas, murió la mañana de este martes en la zona Centro de Matamoros, luego de caer de su propia altura. Presuntamente sufrió un infarto El hecho ocurrió en el cruce de las calles 12 y Terán, donde el hombre, quien se dedicaba a lavar carros presuntamente sufrió un infarto que provocó su caída. Elementos de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero al llegar confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales. Fiscalía realiza las diligencias Personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tomó conocimiento del caso y esperó el arribo de los servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.