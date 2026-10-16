Muere hombre al realizarse estudios en una clínica de Matamoros

Un ciudadano de 50 años falleció este jueves en una clínica de Matamoros; autoridades periciales investigan las causas del deceso.

Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida la mañana de este jueves 15 de octubre al interior de una clínica ubicada sobre la calle Sexta, en Matamoros, Tamaulipas, luego de presentar un malestar mientras acudía a realizarse unos estudios médicos.

De acuerdo con los primeros reportes, personal del establecimiento solicitó el apoyo de los servicios de emergencia al percatarse de la situación, por lo que paramédicos de Ambulancias Orduña acudieron al lugar para brindarle atención.

Sin embargo, al valorar al paciente, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El deceso ocurrió en uno de los espacios destinados a la realización de estudios médicos.

Tras lo ocurrido, se esperaba la llegada de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), la Policía Investigadora y la Dirección General de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre ni las causas de su fallecimiento, por lo que se espera que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.