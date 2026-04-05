Muere hombre ahogado en playa de Altamira, Tamaulipas

Autoridades señalaron que el hecho ocurrió en una zona no apta para bañistas, caracterizada por su profundidad y fuerte oleaje

Un hombre de 44 años de edad perdió la vida la tarde de este miércoles tras ahogarse en la playa, a la altura del complejo residencial Velamar, en el municipio de Altamira, en vísperas del incremento de visitantes por el periodo vacacional de Semana Santa en la zona sur de Tamaulipas.

La víctima fue identificada como Sergio Guillermo “N”, originario de Tampico; el incidente movilizó a corporaciones de auxilio luego de activarse un código de alerta por una persona en riesgo dentro del mar.

No obstante, al ser rescatado y valorado en la orilla, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía General de Justicia.

Autoridades señalaron que el hecho ocurrió en una zona no apta para bañistas, caracterizada por su profundidad y fuerte oleaje, donde recientemente ya se habían registrado otros rescates.

Ante lo ocurrido, se reiteró el llamado a la población para respetar las indicaciones de seguridad y evitar ingresar a áreas restringidas, a fin de prevenir más tragedias durante la temporada vacacional.