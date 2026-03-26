Muere hombre afuera de supermercado en Matamoros

Autoridades confirmaron que el hombre falleció de causas naturales y que pasó bastante tiempo tendido sobre la calle antes de ser atendido

Un hombre de entre 50 y 60 años de edad, identificado como don Carlos, perdió la vida la tarde de este miércoles, aparentemente por causas naturales, en el estacionamiento de un supermercado ubicado en Lauro Villar, en Matamoros.

Los hechos ocurrieron en el área de la parada de las “peceras”, donde la persona fue encontrada tendida en el suelo. De acuerdo con la información, un paramédico que se encontraba fuera de servicio se percató de la situación y se acercó para brindarle auxilio; sin embargo, al revisarlo confirmó que ya no contaba con signos vitales, presentando además signos evidentes de que ya tenía tiempo sin vida.

Tras la valoración, el paramédico dio aviso a sus compañeros, quienes arribaron al lugar para realizar el dictamen correspondiente. Asimismo, se notificó a la Policía Ministerial y al Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes quedaron a cargo de las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Aunque en un inicio permanecía en calidad de desconocido, posteriormente fue identificado como don Carlos. Se informó que vestía gorra color guinda, playera azul y pantalón de mezclilla, y entre sus pertenencias portaba una bolsa.