Muere estudiante de la UAT tras choque contra tractocamión

La tragedia deja a una familia de luto y a varios jóvenes en recuperación, además de recordar que respetar los límites de velocidad

Lo que sería una jornada de fútbol y convivencia entre amigos terminó en tragedia la mañana de este martes en el fraccionamiento Vista Hermosa, donde cinco estudiantes universitarios viajaban en un automóvil que se impactó contra la parte trasera de un tractocamión. De acuerdo con los primeros testimonios, el exceso de velocidad habría impedido que el conductor frenara a tiempo.

Javier Lam Cantú, coordinador de Protección Civil y Bomberos, informó que los jóvenes circulaban detrás de una unidad de carga cuando esta intentó realizar una maniobra para dar vuelta, momento en que ocurrió el choque. Según el testimonio recabado de uno de los ocupantes, el automóvil se desplazaba a exceso de velocidad.

El funcionario confirmó que el accidente cobró la vida de Emilio N., estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), quien perdió la vida en el lugar, truncando sus proyectos y dejando una pérdida irreparable para su familia.

Tres jóvenes fueron trasladados al hospital

En cuanto a los sobrevivientes, Lam Cantú explicó que tres jóvenes fueron trasladados al Hospital General: dos en código verde y uno en código amarillo. Otro de los ocupantes rechazó la atención prehospitalaria, debido a que presentaba una crisis nerviosa.

El coordinador calificó el hecho como lamentable y recordó los riesgos de conducir a exceso de velocidad, especialmente cuando se circula cerca de vehículos de carga, cuyas maniobras requieren precaución y distancia suficiente para reaccionar.

La tragedia deja a una familia de luto y a varios jóvenes en recuperación, además de recordar que respetar los límites de velocidad, mantener una distancia segura y conducir con responsabilidad puede marcar la diferencia entre llegar a salvo al destino o enfrentar consecuencias irreparables.