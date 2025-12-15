Muere director del ITABEC en accidente vial en Francisco Villa

El director del Instituto Tamaulipeco de Becas (ITABEC), Juan Guillermo Manzur Arzola, falleció en un choque frontal en el libramiento del ejido Francisco Villa

Un choque frontal registrado la mañana de este domingo en el libramiento del ejido Francisco Villa dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas Juan Guillermo Manzur Arzola, director del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), así como su chofer.

Accidente moviliza a cuerpos de emergencia

El percance ocurrió cuando un sedán blanco, en el que viajaba el funcionario estatal, se impactó de frente contra otra unidad, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y el cierre parcial de la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los vehículos involucrados procedía del estado de Veracruz con destino a la frontera y era conducido por David San Juan, de 36 años, quien resultó gravemente lesionado con fractura de cadera.

Su hermano, que viajaba como copiloto, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. En tanto, Juan Guillermo Manzur Arzola y su conductor perdieron la vida de manera instantánea.

Se dirigía a un evento oficial

El titular del ITABEC se trasladaba al poblado de Las Higuerillas, en el municipio de Matamoros, donde asistiría a un evento oficial encabezado por el gobernador de Tamaulipas.

Elementos de Protección Civil y paramédicos brindaron atención a los lesionados y los trasladaron a un hospital para su valoración médica, mientras que personal de las autoridades competentes realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las causas del accidente continúan bajo investigación y no se ha emitido un dictamen oficial sobre la mecánica del percance.

Perfil y trayectoria del funcionario

Juan Guillermo Manzur Arzola era médico de profesión y contaba con una amplia trayectoria en el servicio público, principalmente en el ámbito de la salud.

Se desempeñó como Secretario de Salud del Estado de Tamaulipas durante el gobierno de Eugenio Hernández Flores, cargo que ocupó hasta el final de esa administración en 2010.

En 2016 fue designado delegado del ISSSTE en Tamaulipas, donde estuvo a cargo de los servicios de salud y prestaciones para los trabajadores afiliados al instituto en la entidad.