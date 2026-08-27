Muere conductor tras fuerte choque en Laguna Leona

Elementos de emergencia y autoridades acudieron al sitio para atender el percance y realizar las diligencias correspondientes

Un fuerte accidente registrado durante la mañana de este miércoles en el cruce de la calle 14 y Laguna Leona dejó como saldo una persona fallecida.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Cherokee de color verde circulaba sobre Laguna Leona, mientras que otra camioneta, de color blanco, se desplazaba por la calle 14.

Según la información que ha trascendido en el lugar, se señala como presunto responsable al conductor de la Cherokee verde, debido a que aparentemente no habría realizado el alto correspondiente al llegar al cruce, provocando el fuerte impacto contra la otra unidad.

Debido a la magnitud de la colisión, el conductor de la Cherokee verde perdió la vida en el lugar.

Sin embargo, vecinos de la zona señalaron que en este cruce existe preocupación debido a la falta de señalamientos viales, por lo que consideran necesario que se coloquen las indicaciones correspondientes para prevenir nuevos accidentes.

Elementos de emergencia y autoridades acudieron al sitio para atender el percance y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre la identidad de la víctima ni determinado responsabilidades legales por el accidente.