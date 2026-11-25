Moisés “M”, de 25 años, falleció por las quemaduras sufridas en la explosión de su barbería. La Fiscalía investiga las causas del siniestro

Un joven barbero de 25 años murió luego de sufrir graves quemaduras durante una explosión e incendio registrados en su negocio, ubicado en Tampico, Tamaulipas. De manera extraoficial, trascendió que la víctima había recibido amenazas relacionadas presuntamente con conflictos por el arrendamiento de los locales.

El fallecido fue identificado como Moisés “M”, quien perdió la vida horas después de ser trasladado al Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco”, donde recibió atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del lunes 23 de noviembre en una barbería de la colonia Nuevo Progreso, al norte del municipio. Las llamas también alcanzaron otros establecimientos comerciales y una vivienda particular.

Explosión afectó otros negocios y una vivienda

Tras el reporte del incendio, elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia acudieron al establecimiento para controlar la situación y auxiliar a las personas afectadas.

Durante las labores de atención, los rescatistas encontraron al joven con múltiples quemaduras y lo trasladaron de urgencia al hospital, donde permaneció bajo supervisión médica. Sin embargo, horas más tarde falleció a consecuencia de las lesiones.

El fuego se extendió a un negocio dedicado a la distribución de productos cosméticos, otro local comercial y una vivienda, cuyos propietarios también registraron daños materiales.

Investigan posibles amenazas contra el barbero

Entre las versiones que surgieron después del incidente se encuentra la posibilidad de que Moisés hubiera recibido amenazas relacionadas con diferencias por el arrendamiento de los locales donde operaba su negocio.

Esta información no ha sido confirmada oficialmente, por lo que las autoridades deberán determinar si existió alguna relación entre esos señalamientos y la explosión.

Una de las primeras hipótesis sobre el origen del siniestro apunta a una posible acumulación de gas LP; no obstante, todavía se realizan las investigaciones para establecer qué provocó el estallido y el posterior incendio.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Agentes de la Policía Investigadora y peritos recabaron indicios y documentaron los daños ocasionados por la explosión.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del incidente, determinar su causa y verificar si las presuntas amenazas contra el joven tienen alguna relación con lo ocurrido.