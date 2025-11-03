Muere adulto mayor por atropello en bulevar Del Maestro

Habitantes de la zona se encuentran consternados ante el suceso, por lo que pidieron mayor vigilancia para prevenir este tipo de accidentes

La noche del viernes se registró un trágico accidente en el bulevar Del Maestro, a la altura de la calle Elías Piña, en la colonia Narciso Mendoza, conocida popularmente como La Chicho, donde un hombre de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando la víctima intentó cruzar la vialidad y fue embestida por un automóvil que se dio a la fuga sin auxiliarlo. Testigos del hecho alertaron a los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de Protección Civil acudieron de inmediato para brindar los primeros auxilios.

El hombre, quien no portaba identificación, fue descrito como un adulto mayor de cabello canoso, vestido con pantalón de mezclilla y playera blanca. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al Hospital General de Reynosa, donde lamentablemente falleció alrededor de las 22:00 horas.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron una carpeta de investigación con el objetivo de identificar y localizar al responsable del atropellamiento.

El suceso ha generado consternación entre vecinos del sector, quienes piden mayor vigilancia y alumbrado en la zona para prevenir nuevos accidentes.