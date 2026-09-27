Muere adolescente en choque sobre la carretera Victoria-Monterrey

El adolescente de 16 años viajaba de pasajero en el asiento de atrás cuando circulaban sobre la carretera a Matamoros, de poniente a oriente

Esta madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, se registró un aparatoso accidente a la altura del kilómetro 6 de la carretera Victoria-Monterrey, a la altura del ejido Benito Juárez.

Tráiler embiste vehículo en un entronque

De acuerdo a reportes preliminares, el adolescente de 16 años viajaba de pasajero en el asiento de atrás cuando circulaban sobre la carretera a Matamoros, de poniente a oriente, cuando al llegar al entronque de la carretera a Monterrey , después de salir de una fiesta en el ejido El Olivo, y al incorporarse a la carpeta de rodamiento sin precaución, fueron embestidos por el conductor de un tráiler, el cual quedó sobre la carretera mientras el vehículo compacto terminó entre el monte.

Conductor se dio a la fuga

El conductor del vehículo se dio a la fuga y se desconoce su paradero, las autoridades acordonaron el área para dar inicio a las indagatorias correspondientes y deslindar responsabilidades.

El adolescente quedó sin vida arriba del vehículo y era originario de Santa Engracia, municipio de Hidalgo, Tamaulipas.