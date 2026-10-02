Muerde serpiente a estudiante en primaria de Reynosa

Como medida preventiva, se suspendieron clases y se informó que serán reanudadas la próxima semana, mientras se realizan trabajos de limpieza y fumigación

Tremendo susto se llevaron maestros y alumnos de la escuela primaria Camila Garza, ubicada en la colonia Villa Florida, de Reynosa, luego de que una pequeña serpiente fuera detectada dentro de una de las aulas y, al intentar manipularla, mordiera a una alumna de quinto grado.

De inmediato, la menor fue trasladada a un centro médico cercano para recibir atención y descartar cualquier riesgo. Los médicos determinaron que la serpiente no era venenosa, por lo que la estudiante pudo regresar a su domicilio, donde permanece fuera de peligro. Su identidad se mantiene bajo reserva.

Maestros y directivos del plantel también decidieron reservarse declaraciones sobre lo ocurrido. Como medida preventiva, se suspendieron las clases y se informó que serán reanudadas la próxima semana, mientras se realizan trabajos de limpieza y fumigación.

Durante el fin de semana se llevará a cabo una jornada intensiva para retirar maleza de los patios y del perímetro escolar, con el objetivo de evitar que otros animales o reptiles puedan ocultarse en esas áreas y poner en riesgo a estudiantes y personal.