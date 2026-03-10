Muchos delincuentes que operan en Reynosa viven en Texas: Alcalde

Esto declaró tras ser cuestionado sobre el reciente cambio en la titularidad del Departamento de Seguridad Nacional de EUA

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, expresó su expectativa de que el reciente cambio en la titularidad del Departamento de Seguridad Nacional de EUA tenga un impacto positivo en la región fronteriza, al considerar que podría fortalecer las acciones de seguridad entre ambos países.

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en los festejos de la frontera, donde fue cuestionado sobre este nombramiento dentro del gobierno estadounidense y las posibles repercusiones que podría tener para la seguridad en la zona limítrofe entre México y EUA.

¿Qué espera Reynosa del cambio en Seguridad Nacional de EUA?

En este contexto, el edil manifestó su esperanza de que se mantengan y fortalezcan las operaciones de seguridad coordinadas en el Valle de Texas, al señalar que, según diversas referencias, en esa región residen personas vinculadas con delitos que se cometen en el lado mexicano de la frontera.

“Esperemos que el nuevo cambio, que es un senador del estado de Oklahoma, pueda tener un impacto positivo aquí en la frontera, porque muchos de los delincuentes que andan en el lado mexicano operando, viven en el Valle de Texas”.

Señalan presencia de presuntos delincuentes en el Valle de Texas

El alcalde añadió que este nuevo nombramiento abre una ventana para reforzar las acciones de vigilancia y combate a la delincuencia desde el lado estadounidense, lo que podría contribuir a poner freno a organizaciones que operan en la franja fronteriza.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener la cooperación entre autoridades de México y EUA para mejorar las condiciones de seguridad en la región fronteriza.