Movimiento Ciudadano promueve psicólogos escolares en Tamaulipas

A través de estos profesionales de la salud y con base en la psicoeducación, se busca cambiar la mentalidad de los futuros adultos en 10 o 20 años

El Coordinador de Salud Pública del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Dr. Fernando Hernández Ávila, se refirió a la iniciativa presentada en el pleno del poder legislativo, la cual busca que el estado sea pionero en salud mental infantil, lo anterior al promover la implementación de “Psicólogos Escolares”, para los niveles educativos de preescolar y primaria.

“Solicitamos que se modifique la ley de educación en Tamaulipas, en su artículo 18 y 25 y la ley federal de educación en su artículo 26 y 30, en donde solicitamos que, de manera obligatoria, exista un personaje fundamental para el bienestar y el futuro de nuestro país, un psicólogo escolar”, explicó.

A través de estos profesionales de la salud y con base en la psicoeducación, se busca cambiar la mentalidad de los futuros adultos en 10 o 20 años y que los actuales niños, sean adultos mentalmente funcionales.

“Buscamos que Tamaulipas sea punta de lanza en el país de un cambio en la salud mental infantil, que sea el primer estado de la república mexicana que lo implemente y claro que lo llevaremos al plano nacional porque el futuro próspero de un país y de sus ciudadanos, dependerá de la salud de su infancia”, refirió.

Con estas acciones se busca promover la incorporación de psicólogos escolares en las instituciones educativas de preescolar y primaria con el objetivo de fortalecer la salud mental desde la infancia, implementando talleres y programas educativos que aborden temas como la empatía, la prevención del bullying, la equidad de género y la justicia social, entre otros.

La iniciativa de ley fue presentada por los legisladores locales de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Zertuche Romero y Mayra Benavides Villafranca, quienes aseguraron que invertir en la niñez, es invertir en el futuro.