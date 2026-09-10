Movimiento Ciudadano prepara sus cartas para la próxima elección

Detalló que este procedimiento permitirá determinar a los candidatos que encabezarán las fórmulas para las diputaciones locales y federales

Movimiento Ciudadano en Tamaulipas comienza a mover sus piezas rumbo a la próxima contienda electoral y perfila un método de designación para definir a quienes encabezarán sus candidaturas a diputaciones locales, federales y ayuntamientos.

Gustavo Cárdenas Gutiérrez, representante de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, explicó que la selección de los perfiles estará en manos de la dirección operativa nacional, aunque será consensuada con el coordinador estatal y con dirigentes nacionales del partido.

“Ahorita va a ser por designación, prácticamente, y será la misma dirección operativa nacional, pero ese perfil se va a estar consensuando con el coordinador estatal, con el señor Lee, y obviamente con Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez”, señaló.

Dirigencia nacional participará en la designación

Detalló que este procedimiento permitirá determinar a los candidatos que encabezarán las fórmulas para las diputaciones locales y federales, así como las candidaturas en los municipios de Tamaulipas.

El dirigente estatal dejó claro que, por el momento, Movimiento Ciudadano no contempla una alianza electoral con otros partidos, aunque sostuvo que mantienen una alianza permanente con la ciudadanía.

“Se determinará el candidato que encabeza la fórmula, tanto a las diputaciones locales y federales, como en los municipios. Lo de la alianza no se ha hablado, realmente no está contemplada la alianza, pero siempre la alianza la vamos a tener con los pueblos, con la gente”, puntualizó.

Movimiento Ciudadano no contempla una alianza electoral

De esta manera, mientras el escenario electoral comienza a tomar forma y los distintos partidos acomodan sus piezas, en Movimiento Ciudadano la definición de candidaturas tendrá buena parte de su origen en las dirigencias, dejando a los aspirantes a la espera de saber quién recibirá la señal de arranque.

Por ahora, las cartas todavía están sobre la mesa, pero la baraja ya comenzó a repartirse.