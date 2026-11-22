Cabe señalar que algunas organizaciones políticas ya realizan sus procesos internos para elegir a los mejores perfiles como candidatas y candidatos

El Partido Movimiento Ciudadano respetará los tiempos electorales y no adelantará quiénes podrían encabezar sus candidaturas en 2027, tanto para las presidencias municipales como para las diputaciones, afirmó el regidor del Cabildo de Victoria, Daniel Pérez.

Definición de candidaturas corresponde a órganos internos

El representante popular señaló que la selección corresponde a la Comisión de Procesos Internos y Selección de Candidaturas, así como al Comité Ejecutivo Nacional, por lo que las definiciones se darán a conocer en su momento, pero sin prisa.

“Estamos concentrados en crear una nueva alternativa y una opción real para las próximas elecciones”, señaló el regidor al señalar que el partido trabaja conforme a la ley y que no busca anticiparse a los plazos electorales.

Movimiento Ciudadano busca sumar perfiles en Tamaulipas

Daniel Pérez indicó que, para sumar perfiles al proyecto, el partido se fija en las causas y en la trayectoria de las personas, más que en las siglas políticas y aseguró que se han acercado figuras de distintos movimientos y municipios de Tamaulipas, interesadas en participar en el actual proceso electoral que vive Tamaulipas.

También sostuvo que Movimiento Ciudadano busca presentarse como una alternativa política y ciudadana, y afirmó que continuará trabajando en la construcción de una estructura y un proyecto para la entidad.

Cabe señalar que algunas organizaciones políticas ya realizan sus procesos internos para elegir a los mejores perfiles como candidatas y candidatos, tal es el caso del partido de MORENA y del Verde Ecologista de México.