Motociclista resulta lesionado tras accidente con unidad militar

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Reynosa–Laredo, cerca de la estación Anzaldúa, donde se registró la movilización de autoridades tras el incidente

Un motociclista resultó con una fractura en una de sus piernas tras ser impactado por una camioneta del Ejército Mexicano, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual se desplazaba en caravana con dirección a la Ribereña, en Reynosa.

De acuerdo con testigos y familiares del lesionado, los elementos militares no le habrían marcado el alto en ningún momento, señalando que la unidad se le aproximó de manera repentina, lo que derivó en el impacto.

Por su parte, el conductor de la unidad militar argumentó que el motociclista les pareció sospechoso debido a que llevaba el rostro cubierto, motivo por el cual se aproximaron.

Sin embargo, familiares del afectado aclararon que el motociclista cubría su boca debido a las condiciones del clima mientras circulaba, descartando cualquier comportamiento inusual.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Reynosa–Laredo, cerca de la estación Anzaldúa, donde se registró la movilización de autoridades tras el incidente.

Minutos después, arribaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

En tanto, el motociclista permanece internado en el Hospital General, donde recibe atención médica por la fractura sufrida.