Motociclista muere tras atropello en Matamoros

La noche del sábado, una joven motociclista falleció tras ser atropellada en el fraccionamiento Molinos del Rey, en Matamoros, Tamaulipas.
Paramédicos acudieron de inmediato al lugar y le brindaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales y fue declarada sin vida en el sitio.
El cuerpo quedó sobre el pavimento, causando conmoción entre vecinos y testigos.
Según versiones de testigos y reportes preliminares, el presunto responsable, quien conducía una camioneta Jeep Cherokee y vestía playera azul, huyó tras el impacto, dejando abandonada a la víctima.
Trascendió que habría escapado a bordo de un vehículo de transporte por aplicación. Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes para iniciar la investigación del caso.