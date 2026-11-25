Finalmente, llamó a aspirantes y militantes a evitar la desinformación y mantenerse atentos a las plataformas oficiales de Morena

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Rómulo Pérez Sánchez, informó que el partido espera definir a mediados de diciembre a quien encabezará la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en los diferentes municipios del estado.

Encuestas incluirán a tres hombres y tres mujeres

Pérez Sánchez explicó que el proceso interno se realizará mediante encuestas y que participarán seis aspirantes: tres hombres y tres mujeres, en cumplimiento del principio de paridad de género.

Añadió que también se tomarán en cuenta la afinidad partidista y la trayectoria de quienes se registren.

“Muy seguramente para mediados de diciembre o una semana, para el día 10 de diciembre, ya tendríamos una definición”, señaló.

Rechazan existencia de una terna de finalistas

El dirigente morenista rechazó que exista una terna de finalistas para contender por la candidatura a la alcaldía y aseguró que todavía no se han aplicado ni siquiera las encuestas e insistió en que la convocatoria establece la participación de tres hombres y tres mujeres en esa etapa del proceso.

Finalmente, llamó a aspirantes y militantes a evitar la desinformación y mantenerse atentos a las plataformas oficiales de Morena, tanto a nivel nacional como estatal, para conocer los avances del proceso interno.