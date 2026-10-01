Morena abre registro para candidaturas a diputados federales

Se impide el registro a deudores alimentarios y a personas inscritas en el registro de procesos sancionados por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

El partido Morena ha publicado oficialmente la convocatoria para el registro de aspirantes a las coordinaciones distritales federales, proceso clave rumbo a las elecciones de 2027. Rómulo Pérez Sánchez, presidente del Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas, detalló los lineamientos que deberán seguir quienes aspiren a representar a los 300 distritos del país.

Reglas sobre la separación del cargo: Uno de los puntos centrales de la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Elecciones es la definición clara sobre la separación del cargo para los aspirantes:

Renuncia obligatoria: Las y los funcionarios estatales y federales que deseen participar están obligados a presentar su renuncia al cargo.

Exenciones: No será necesario renunciar para quienes se desempeñen actualmente como presidentas y presidentes municipales, así como para las y los diputados (tanto federales como estatales).

Proceso de registro: El periodo de inscripción para las y los interesados ya se encuentra abierto, extendiéndose del 1 al 4 de octubre.

El registro deberá realizarse exclusivamente de manera digital en un horario de 09:00 a 18:00 horas, a través de la plataforma oficial: registro.morena.app.

Método de selección: Morena reafirmó que el método para elegir a los perfiles será mediante encuestas. Como medida de control, el partido estableció que, en caso de que existan más de seis aspirantes inscritos en un distrito, se llevará a cabo un sondeo previo con el objetivo de seleccionar únicamente a quienes cuenten con el mayor reconocimiento territorial, asegurando así la competitividad en la contienda.