Moisés Borjón presenta avances y obras realizadas en Llera

Como parte de este trabajo conjunto, Estado y Municipio acordaron la rehabilitación de la carretera de Zaragoza al ejido López Mateos

Con el lema Llera Avanza con afuera y Corazón, en presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya, el alcalde de Llera, Moisés Borjón Olvera rindió su Segundo Informe de Labores, en el cual destacó las principales obras y acciones que han transformado al municipio durante su administración 2024-2027.

Ante habitantes de la cabecera y de comunidades ejidales, el edil informó que Llera no se ha detenido y se trabaja 24/7 para llevar beneficios a donde más se necesitan.

Como parte de este trabajo conjunto, Estado y Municipio acordaron la rehabilitación de la carretera de Zaragoza al ejido López Mateos, fortaleciendo la conectividad y atendiendo una demanda importante de las comunidades.

Presentan principales obras y apoyos para Llera

Entre las obras principales informó:

1. Alumbrado y energía renovable: Instalación de lámparas solares de alumbrado público en ejidos como El Aquichal y otras comunidades apartadas, para brindar mayor seguridad y tránsito confiable a las familias, apostando por tecnología renovable.

2. Agua y bienestar social: Entrega de tinacos a familias del ejido El Ciprés y otras localidades rurales, en coordinación con el DIF Tamaulipas que preside la Dra. María de Villarreal, para garantizar el almacenamiento de agua potable en los hogares.

3. Apoyo directo al campo: Entrega de 85 toneladas de fertilizante a productores citrícolas de Emiliano Zapata y la región, además del proyecto de poda de huertas a bajo costo para mejorar rendimientos, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural.

4. Educación: Arranque y entrega de obras en escuelas de nivel básico como la Primaria La Corregidora del Ejido Francisco Villa, Jardín de Niños Francisco Villa, Primaria López Mateos y la Secundaria Técnica Luis Donaldo Colosio del ejido Zaragoza.

5. Infraestructura y caminos: Mejoramiento de caminos rurales y rehabilitación de calles en la cabecera municipal, para conectar a las comunidades y facilitar el traslado de cosechas y estudiantes.

Estado y Municipio fortalecen su coordinación

El gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció el trabajo del ayuntamiento y refrendó su compromiso de seguir colaborando para impulsar el desarrollo de Llera, señalando que cuando los tres órdenes de gobierno trabajan de la mano, los resultados llegan a la gente.

Llera sigue fortaleciendo el bienestar de sus comunidades, con acciones que impulsan al campo, mejoran la conectividad y generan nuevas oportunidades para su gente.

Impulsan el campo y la ganadería

El gobernador Américo Villarreal reconoció el trabajo realizado para fortalecer al campo y la ganadería, así como la participación de productores en acciones para mantener el estatus sanitario del ganado y contener el gusano barrenador.

También destacó la importancia de seguir generando alternativas para una actividad agropecuaria más productiva y resistente ante las nuevas condiciones climáticas, impulsando mejores cultivos y mayor valor agregado para la producción local.

El alcalde Moisés Borjón agradeció la presencia del mandatario y de los habitantes que se dieron cita, asegurando que Llera seguirá avanzando con fuerza y corazón.