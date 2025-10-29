Miles de fieles acuden al santuario de San Judas Tadeo en Reynosa

Desde la tarde del día anterior, el templo permaneció abierto debido a la gran afluencia de feligreses que comenzaron a llegar desde la madrugada

Miles de personas provenientes de Reynosa y del Valle de Texas se dieron cita en el santuario en honor a San Judas Tadeo, ubicado en la colonia La Cañada, para participar en los tradicionales festejos dedicados al “Santo de las causas difíciles”.

Las expresiones de fe se hicieron notar con la presencia de grupos musicales que entonaron las tradicionales mañanitas, además de danzantes y devotos que llevaron consigo ofrendas de veladoras, flores y diversos obsequios que fueron repartidos entre la comunidad.

Durante toda la jornada se vivió un ambiente de devoción y convivencia familiar, donde miles de personas agradecieron favores recibidos o elevaron peticiones al santo.

Tanto las autoridades eclesiásticas como las autoridades civiles reportaron un saldo blanco al término de las celebraciones, las cuales marcan el inicio de una de las temporadas religiosas más importantes del cierre de año.

La fe en San Judas Tadeo

San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles de Jesús y es reconocido por la Iglesia Católica como el patrono de las causas difíciles o desesperadas. Su festividad se celebra cada 28 de octubre, fecha en la que, según la tradición cristiana, murió como mártir al predicar el Evangelio en Persia junto con San Simón.

A lo largo de los siglos, su figura ha cobrado gran devoción en México y América Latina, especialmente entre quienes enfrentan problemas de salud, económicos o familiares. Su imagen —reconocible por portar una medalla con el rostro de Cristo y una llama sobre la cabeza— simboliza la fe, la esperanza y la perseverancia ante la adversidad.

Tras la festividad de San Judas Tadeo, los preparativos ya comienzan para la próxima gran celebración religiosa: el Día de la Virgen de Guadalupe, que congregará nuevamente a miles de peregrinos en distintos puntos del municipio de Reynosa.