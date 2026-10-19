Mezcal de Tamaulipas gana plata tras rescate de agaves serranos

En esta edición participaron más de 350 etiquetas de todo México, evaluadas en catas a ciegas por catadores certificados e internacionales

El Altiplano tamaulipeco acaba de ganar una medalla nacional de plata con su mezcal. Pero el hombre que hizo posible que ese mezcal existiera no fue invitado a la celebración.

El Mezcal Miquihuanensys fue premiado con Medalla de Plata en el certamen nacional Mundo Mezcal 2026 en la CDMX, pero nadie reconoce a su impulsor, el doctor Jacinto Treviño Carreón.

Y sin él, simplemente no habría nada que premiar.

Jacinto Treviño investigó durante 20 años los agaves de Miquihuana

Con 20 años de investigación en estas especies, Treviño Carreón es investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el único científico en Tamaulipas que advirtió desde el inicio que el maguey chino (Agave montana) y el maguey verde (Agave gentryi) de la sierra de Miquihuana estaban en riesgo de desaparecer por el saqueo descontrolado provocado por el boom del mezcal.

Cuando nadie volteaba a ver al Altiplano, ni gobierno ni industria, él se metió a la sierra.

Creó de la nada un proyecto con la UNAM para rescatar las semillas, -cuyo responsable por parte de la institución nacional fue el doctor Alfonso Valiente Banuet-, en el cual Treviño inventó protocolos de germinación en laboratorio que no existían para estas especies, logró que sobrevivieran en vivero y luego fundó con sus propias manos y con la gente del ejido La Marcela, en Miquihuana, un vivero comunitario.

De ahí salió la planta. De ahí salió la materia prima. De ahí salió el futuro mezcal.

El proyecto impulsó el regreso del mezcal al Altiplano

Gracias a ese trabajo, hace apenas un año renació lo que estaba muerto: Marcela: Mezcal de Altura y Mezcal Miquihuanensys en Miquihuana, seguidos por Mezcal Janambres en Jaumave, en una zona donde la tradición mezcalera había desaparecido por completo, a diferencia de la Sierra Chiquita, donde nunca murió.

El proyecto fue tomado como ejemplo y replicado para el resto de los mezcales del Altiplano.

El maestro mezcalero Javier Reyna Jaramillo lo transformó en una joya hecha de Agave montana. Con solo el apoyo de dos ingenieros, uno agroindustrial y otro en ciencias ambientales, logró un destilado que acaba de conquistar a los jueces más exigentes del país.

Mezcal Miquihuanensys obtiene plata entre más de 350 etiquetas

Y es que la Medalla de Plata no es cualquier cosa. El premio se otorgó dentro de la Copa Mundo Agave, del festival Mundo Mezcal 2026, celebrado en los Jardines del Restaurante Campo Marte en la Ciudad de México, considerado el festival de agave más grande a nivel global.

En esta edición participaron más de 350 etiquetas de todo México, evaluadas en catas a ciegas por catadores certificados e internacionales.

Para el jurado, la plata significa "calidad notable con características sobresalientes": un perfil organoléptico complejo, equilibrado y excepcional.

No es un diploma de consolación, es el aval de que el mezcal del Altiplano tamaulipeco puede competir de tú a tú con las grandes casas de Oaxaca, Michoacán y Morelos.

De hecho, Michoacán se llevó 20 medallas este año; Tamaulipas, con su incipiente participación, logró la plata.

Un logro histórico si se considera que el año pasado estos mezcales tamaulipecos apenas despuntaban en Puebla.

¿Y el Dr. Treviño? Habría que reconocerle su aportación.

No aparece en los comunicados. No aparece en las fotos del festejo. No aparece en los agradecimientos. El pionero que puso la ciencia, la semilla y la advertencia a tiempo fue hecho a un lado mientras otros se cuelgan la medalla.

El altiplano tamaulipeco resucitó a pura lucha.

Con el apoyo del gobierno estatal a través de la Secretaría de Turismo para la promoción de esta bebida, y de la Secretaría de Desarrollo Rural para el impulso a la siembra, así como la Secretaría de Desarrollo Económico para el código de barras y la marca, lograron esta hazaña.

Pero sería un acto de justicia elemental reconocer que si hoy Tamaulipas puede presumir un mezcal premiado en la Ciudad de México, es porque hace 20 años un científico trabajó solo, en silencio, guardando las semillas que nadie más quiso guardar.

Hoy la medalla es de Miquihuana. Pero la raíz de esa medalla se llama Jacinto Treviño Carreón.