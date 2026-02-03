México y Texas lideran en créditos de carbono naturales

El seminario tuvo como objetivo impulsar el desarrollo de créditos de carbono de alta integridad, basados en soluciones naturales

El reciente Seminario Binacional de Propietarios de Tierra: Créditos de Carbono Basados en la Naturaleza, celebrado en la Hacienda Yturria Ranch en Texas, consolidó a México y Texas como referentes pioneros en el desarrollo de créditos de carbono de alta integridad.

El evento reunió a más de 100 ganaderos, agricultores y propietarios de tierras del noreste de México y Texas, marcando un hito en la colaboración binacional.

¿Cuál fue el objetivo del seminario binacional?

El seminario tuvo como objetivo impulsar el desarrollo de créditos de carbono de alta integridad, basados en soluciones naturales, y posicionar al sector agropecuario como un actor clave en la acción climática global. Se buscó mantener la tradición, productividad y arraigo territorial que caracterizan al campo mexicano.

¿Quién organizó el evento y por qué es relevante?

El evento fue organizado por Marcela Ronquillo, fundadora y directora general de Earth Carbon, quien destacó la importancia estratégica del sector agropecuario frente a la crisis climática global.

“Estamos frente a una oportunidad histórica: transformar las prácticas tradicionales de manejo de la tierra en activos ambientales de alto valor, con impacto climático real y beneficios económicos sostenibles para los productores”.

¿Qué expertos participaron y qué temas se abordaron?

El programa incluyó presentaciones de expertos internacionales en mercados de carbono, ciencia climática y sistemas de medición, entre ellos:

Jim Blackburn , fundador de BCarbon y presidente del SSPEED Center de la Universidad de Rice .

, fundador de y presidente del de la . Eric Unverzagt , director general ( CEO ) de BCarbon .

, director general ( ) de . Christopher Ordóñez , gerente de programas de Soluciones Basadas en la Naturaleza del SSPEED Center .

, gerente de programas de del . James Clement, vicepresidente senior de Earth Optics y administrador de recursos de tierra en King Ranch, Inc.

Las ponencias abordaron temas como la ciencia del carbono, la integridad de los registros y los sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV), esenciales para garantizar la credibilidad y transparencia de los créditos de carbono.

¿Qué líderes del sector agropecuario participaron?

El seminario contó con la participación de líderes nacionales del sector agropecuario y ganadero de México, entre ellos Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG); José Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT); Rolando Peña Hinojosa, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados Criadores de Fauna (ANGADI); Baltazar Hinojosa Ochoa, ex secretario de Agricultura de México (SAGARPA), y José Francisco Martínez Plasencia, director del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León (CONEFF).

¿Qué oportunidades se identificaron para el sector?

Rogelio García Moreno, presidente de la Asociación Agrícola de Matamoros, señaló que el seminario representó una introducción a un tema en desarrollo a nivel mundial, destacando la necesidad de legislación y protocolos claros, coordinados entre el gobierno federal y los estatales, para implementar los bonos de carbono de manera efectiva.

El seminario concluyó con un consenso sobre el papel del campo mexicano en la acción climática global, integrando innovación, ciencia y compromiso ambiental, con el objetivo de mantener la productividad y el legado de la tierra a largo plazo.