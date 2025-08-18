México y EU se unen en Día de la Amistad Internacional

Mexicanos y estadounidenses celebraron el Día de la Amistad Internacional frente al Río Bravo con mariachi, danza, arte y mensajes de amistad a ambos lados

En la frontera, mexicanos y estadounidenses conservan su amistad pese al contexto de redadas migratorias y declaraciones mediáticas sobre los migrantes.

Esto quedó demostrado al celebrarse este sábado el Día de la Amistad Internacional, de manera simultánea en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Laredo, Texas, reunidos frente a frente, solo divididos por el Río Bravo.

El tanque militar que Estados Unidos suele ubicar en la margen norte del Río Grande se ausentó ese día a fin de dar paso a laredenses que llevaron mariachi para cantar a sus amigos del lado mexicano, que pudieron escuchar la serenata desde su país.

En suelo mexicano, en la orilla del Río Bravo, neolaredenses escucharon la serenata y se hicieron acompañar por el Mariachi Azteca para cantar a sus amigos laredenses, que los escucharon desde territorio norteamericano.

En el escenario colocado a la orilla del Bravo, la promotora cultural, Imelda Cázares, saludó a los participantes del festejo en ambos lados de la frontera y dio una explicación del evento.

“Les saludamos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, hoy celebrando el Día de la Amistad Internacional, una iniciativa de Friends Across the Borders, Amigos a través de la frontera, y en Nuevo Laredo coordinada esta actividad por la Red de Agentes Comunitarios del Norte, gracias amigos y amigas”, mencionó.

Al mismo tiempo, mostraron mensajes de amistad para que, desde Estados Unidos, sus amigos texanos los vieran, y ellos, por su parte, pasearon en kayak por el río del lado norte, y mostraron mensajes también de amistad.

Esta celebración del Día de la Amistad Internacional, fue idea de la organización Friends Across the Borders, organizada en el lado estadounidense por el Centro Internacional de Estudios del Río Grande, y del lado mexicano por la Red de Agentes Culturales Comunitarios del Norte.

Artistas que integran esta red, pintaron un mural con esta temática, en uno de los pilares que sostienen el Puente Internacional dos “Juárez-Lincoln”.

También entregaron flores amarillas y pulseras con las banderas de México y Estados Unidos, a las personas en el Puente Internacional 1 “Puerta de las Américas”, donde incluso los militares encargados de la revisión acudieron por sus flores y pulseras, al igual que personal de operación del cruce fronterizo.

En la orilla del Río Bravo se vivió toda una fiesta, pues además del mariachi, participó un grupo de danza, una cantante de regional mexicano y una artista circense.