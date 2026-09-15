Mercados de Reynosa preservan sabores de las fiestas patrias

Pero las fiestas patrias no solamente se disfrutan a través de la comida y las bebidas; también se celebran con música mexicana

Los mercados de Reynosa se llenan de aromas, colores y sabores durante las fiestas patrias. Desde temprano, las familias recorren los puestos del Barrio del Central para adquirir los ingredientes de la cena mexicana, donde los tamales ocupan un lugar especial en la mesa.

Entre hojas de plátano, hojas de maíz, manteca y otros ingredientes, Claribeth, comerciante dedicada a la venta de productos para preparar tamales, comparte las opciones que ofrece a sus clientes, con precios y promociones para estas fechas. “La hoja de plátano la tenemos a 12 pesos cada una, 120 el paquete; la de maíz, 80 el medio o dos por 150, que sería un kilo. Siempre tenemos promoción”, explicó.

La comerciante agregó que también cuentan con manteca y otros productos utilizados en la cocina tradicional mexicana, además de nopalitos que pueden prepararse a la mexicana o con chile rojo, opciones que durante estas celebraciones llegan a las mesas de las familias fronterizas.

Aguas frescas acompañan los platillos mexicanos

Y para acompañar los platillos no pueden faltar las tradicionales aguas frescas. Desde temprana hora, María Francisca prepara y ofrece bebidas elaboradas con fruta natural, una costumbre que se mantiene viva entre los visitantes del Barrio del Central.

“Me piden guanábana con melón, Jamaica, mezclan los sabores; y cuál es la más refrescante, la limonada es la que no falla. La Jamaica, la horchata, todas se venden, todas tienen buen sabor y son de fruta natural”, comentó.

Buscan conservar la música y las tradiciones

Pero las fiestas patrias no solamente se disfrutan a través de la comida y las bebidas; también se celebran con música mexicana. La diversidad cultural del país se hace presente en Reynosa, una ciudad fronteriza donde convergen familias provenientes de distintas regiones de México.

Para Julio López, mantener viva la música tradicional es también una forma de preservar las raíces y transmitirlas a las nuevas generaciones.

“Puras de Vicente, que no falten, pura música patria en el festejo. Tratamos de conservar todo eso porque los jóvenes ponen otra música, entonces estamos tratando de que la tradición continúe y enseñársela a los niños, porque todo eso se está perdiendo”, señaló.

La diversidad de Reynosa también se refleja en los productos que llegan desde diferentes regiones del país. En el Barrio del Central, el camarón seco es uno de los productos buscados por las familias para complementar sus platillos durante estas celebraciones. Una comerciante explicó que lo ofrecen en distintas presentaciones, desde 30, 50, 100, 175 y hasta 350 pesos, dependiendo de la cantidad y la calidad.

Así, entre tamales, aguas frescas, camarón seco y música mexicana, los mercados de Reynosa se convierten durante septiembre en un punto de encuentro donde el sabor y las tradiciones unen a las familias y mantienen vivo el orgullo de ser mexicanos.