Menores fallecen en fatal accidente carretero Victoria-Matamoros

Por: Diana Leyva

04 Enero 2026, 15:27

Tres personas sin vida, entre ellos dos niños y 11 lesionados, dejó como saldo un accidente carretero en el kilómetro 124 de la carretera Victoria–Matamoros, a la altura de La Coma, en el municipio de Jiménez Tamaulipas, dos menores fueron trasladados de emergencia al hospital de San Fernando. 

610634672_1435565051912711_2815455148205944583_n.jpg

Se reportaque al menos tres vehículos participaron en este fatal accidente, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia hasta el lugar.

611201911_122284004492017664_3980015130788341839_n.jpg

Algunas de las personas que resultaron lesionadas quedaron prensadas entre los fierros de los vehículos, debido a la fuerza del impacto.

Aparente falta de pericia provoca mortal siniestro

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes y videos, en los que relatan que uno de los vehículos involucrados era conducido a exceso de velocidad y con falta de pericia durante el trayecto.

608290263_1435564451912771_5935436662796351314_n.jpg

Personal de Protección Civil Municipal, Guardia Nacional, paramédicos de Cruz Roja y ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de San Fernando y Jiménez

Accidentes en carretera de Tamaulipas van en ascenso

Con este saldo, suman 15 personas fallecidas en las carreteras que convergen a la capital de Tamaulipas, en las últimas horas. 

Con información de Alfredo Uvalle

