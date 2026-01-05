Menores fallecen en fatal accidente carretero Victoria-Matamoros

Algunas de las personas que resultaron lesionadas quedaron prensadas entre los fierros de los vehículos, debido a la fuerza del impacto

Tres personas sin vida, entre ellos dos niños y 11 lesionados, dejó como saldo un accidente carretero en el kilómetro 124 de la carretera Victoria–Matamoros, a la altura de La Coma, en el municipio de Jiménez Tamaulipas, dos menores fueron trasladados de emergencia al hospital de San Fernando.

Se reportaque al menos tres vehículos participaron en este fatal accidente, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia hasta el lugar.

Algunas de las personas que resultaron lesionadas quedaron prensadas entre los fierros de los vehículos, debido a la fuerza del impacto.

Aparente falta de pericia provoca mortal siniestro

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes y videos, en los que relatan que uno de los vehículos involucrados era conducido a exceso de velocidad y con falta de pericia durante el trayecto.

Personal de Protección Civil Municipal, Guardia Nacional, paramédicos de Cruz Roja y ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de San Fernando y Jiménez

Accidentes en carretera de Tamaulipas van en ascenso

Con este saldo, suman 15 personas fallecidas en las carreteras que convergen a la capital de Tamaulipas, en las últimas horas.

