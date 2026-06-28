Menor resulta gravemente lesionado tras ser atropellado

Debido a la gravedad de las lesiones, el niño fue trasladado en primera instancia al Hospital San Charbel, donde médicos lograron estabilizarlo.

La tarde de este sábado se registró un accidente en la colonia Los Fresnos, donde un niño de seis años, identificado como Ezequiel de León, fue embestido por una camioneta mientras se encontraba en la calle.

El incidente ocurrió sobre la calle Los Laureles. Tras el reporte, socorristas arribaron rápidamente para auxiliar al menor, quien presentaba un estado de salud delicado.

Debido a la gravedad de las lesiones, el niño fue trasladado en primera instancia al Hospital San Charbel, donde médicos lograron estabilizarlo. Posteriormente, fue llevado al Hospital General de la avenida Marte R. Gómez, ingresando en condición crítica.

En la zona del percance, la conductora del vehículo permaneció bajo resguardo de autoridades de Tránsito y Vialidad, así como de la Guardia Estatal, en tanto se deslindan responsabilidades.

Habitantes del sector indicaron que el menor jugaba en la vía pública con otros niños cuando ocurrió el accidente.