Menor muere ahogado en una piscina de Nuevo Laredo

Una ambulancia con paramédicos de la Cruz Roja se presentaron al lugar, y al darle los primeros auxilios, notaron que ya no tenía signos vitales

En Nuevo Laredo, un niño de ocho años de edad pereció ahogado en una alberca durante un festejo familiar.

La pequeña víctima fue identificada como Brayan Alberto, de ocho años.

De acuerdo con información extraoficial, este caso ocurrió el martes en la noche, cuando se realizaba una celebración en una piscina ubicada en la Colonia Granjas Treviño, en el kilómetro 13 de la Carretera Nacional.

Familiares encontraron al menor en la alberca

La familia de Bryan Alberto procedía a retirarse, recogieron sus pertenencias y entonces notaron la ausencia del menor. Al buscarlo, lo encontraron en la alberca, inconsciente, por lo que llamaron a los servicios de emergencia.

Una ambulancia con paramédicos de la Cruz Roja se presentaron al lugar, y al darle los primeros auxilios, notaron que ya no tenía signos vitales.

Suman cinco fallecimientos por ahogamiento

Este no es el primer caso que se presenta en Nuevo Laredo. El sábado 11 de julio un niño de seis años de edad pereció ahogado en la alberca Titanic, ubicada en la Colonia Los Arcos, al poniente de esta frontera.

Este año suman cinco las personas que han fallecido ahogadas, tres de ellas en el Río Bravo y dos en alberca.