Menor desata pánico por amagar con tiroteo en secundaria de Texas

Esto ocurrió después de que se dieron a conocer las amenazas del aparente alumno de dicha escuela secundaria, lo que desató el pánico en sus compañeros

Momentos de terror fue lo que sintieron los estudiantes de la Simon Rivera Early College High School, Texas, luego de que uno de los alumnos amagó este martes con desatar un tiroteo en el plantel educativo.

Esto ocurrió después de que se dieron a conocer las amenazas del aparente alumno de dicha escuela secundaria, lo que desató el pánico en sus compañeros, como en los padres de familia.

Al recibir el aviso, autoridades lograron movilizarse hasta el lugar, vestidos con chalecos y escudos, para recorrer cada una de las aulas en busca de este presunto agresor.

Autoridades lograron detener al presunto responsable de las amenazas

Tras la fuerte movilización, autoridades de la institución educativa dieron a conocer que el sospechoso fue detenido luego del incidente.

A través de un comunicado, se detalló que durante la movilización fueron cerradas las instalaciones, tal y como lo describen los protocolos de seguridad establecidos.

Afirmaron que, aunque el sospechoso ya fue detenido, la investigación continúa y se encuentran en constante colaboración con las autoridades para brindar seguridad a la escuela secundaria.

De acuerdo con el alcalde John Cowen, la policía de Brownsville respondió este martes a un posible tirador, pero afirmó que la situación fue controlada rapidamente.

“Todos los estudiantes y el personal están a salvo y no se reportan heridos” explicó el alcalde.

También mencionó que los oficiales lograron detener al sospechoso.

Y en Tamaulipas... Activan operativo de seguridad en plantel educativo por amenazas

Elementos de la Guardia Estatal reforzaron la presencia en un plantel de Matamotos, después de reportar diversas amenazas digitales.

De acuerdo con información difundida, personal directivo y docente de un plantel ubicado en la colonia Los Presidentes, solicitó la presencia de las autoridades ante esta posible situación de peligro.

Por ello, elementos pertenecientes a la Coordinación Municipal acudieron hasta el plantel para dialogar con el personal que realizó el reporte.

Luego de activar los protocolos correspondientes y resguardar al alumnado en las aulas, se desplegaron diversos operativos en calles colindantes con la institución educativa, donde no se encontraron anomalías.