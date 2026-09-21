Melchor Budarth presenta segundo informe de gobierno en Ocampo

El alcalde destacó que su administración ha roto paradigmas al llevar infraestructura que antes solo llegaban a la cabecera municipal

Con el lema "Resultados que consolidan el futuro", el alcalde Melchor Budarth Báez rindió su segundo informe de actividades en Ocampo.

Con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya, el alcalde estuvo acompañado de su esposa Martha Uresti de Budarth, presidenta del Sistema DIF Ocampo y del cabildo en pleno.

Con este informe, Budarth Báez llega a su quinto ejercicio de rendición de cuentas al frente del municipio. Tres correspondieron a su primer periodo 2021-2024 y dos al actual 2024-2027 tras obtener la reelección.

Destacan infraestructura y servicios para comunidades rurales

El alcalde destacó que su administración ha roto paradigmas al llevar infraestructura que antes solo llegaban a la cabecera municipal ahora a las comunidades rurales.

Entre los avances subrayó la pavimentación en ejidos, la entrega de sistemas de abasto de agua con paneles solares y la gestión permanente de obras de conectividad y servicios básicos.

Como testigo de honor, el gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó el compromiso de su gobierno con Ocampo y dio a conocer inversiones estratégicas para el vergel tamaulipeco.

Gestionarán acceso de Ocampo a la nueva autopista

Durante el informe, el alcalde y el gobernador asumieron el compromiso de realizar gestiones ante la empresa concesionaria Grupo HYCSA, que maneja la autopista Mante-Ocampo-Tula, para abrir una caseta de incorporación a esta vía que beneficie directamente a Ocampo y facilite el acceso de productores y familias a este corredor estratégico que conectará al sur de Tamaulipas con el Bajío y el centro del país.

Se confirmó la reconstrucción de la carretera Limón-Ocampo, la rehabilitación de las rutas Chamal Nuevo-Tanlajás y Ocampo-Ejido Ricardo Flores Magón-El Pensil, la pavimentación de la calle principal en Ampliación San Juan de Ulúa para cerrar circuito con las colonias Las Paguas, Los Olmos y La Granja, así como el equipamiento del rastro municipal.

Autopista representa inversión de 8 mil 600 millones

En materia de conectividad regional, el gobernador destacó el avance de la autopista Mante-Ocampo-Tula, de 107 kilómetros, con una inversión de 8 mil 600 millones de pesos, 22 puentes, dos entronques y el túnel Ingeniero Américo Villarreal Guerra de 1.8 kilómetros, considerado uno de los cinco más largos de México.

Budarth Báez afirmó que aún falta mucho por realizar, pero que en estos dos años de su segundo periodo y los tres anteriores, Ocampo ha avanzado y sentado bases para su grandeza.