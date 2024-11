Melanie publica nuevos videos de la agresión de su exnovio

Melanie Barragán, la joven que fue brutalmente agredida por su novio, Christian de Jesús, en Tamaulipas, publicó nuevos videos del momento de su agresión.

El caso de Melanie generó indignación entre la sociedad después de que se dieron a conocer las imágenes del momento en que Christian la golpea y la arrastra por la calle tras acudir a una fiesta de Halloween el 31 de octubre.

La joven, estudiante de enfermería en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, resultó con heridas de gravedad en donde estuvo a punto de perder la vida, afortunadamente fue intervenida quirúrgicamente con éxito y se encuentra recuperándose.

Sin embargo, Christian de Jesús, continúa prófugo y Melanie expresó en sus redes sociales que no quiere que siga libre, quien le causó mucho daño. Es por esto que la joven dio a conocer nuevos videos que muestran otros ángulos de la agresión captados por diversas cámaras de seguridad en el área.

"Les junté los tres videos de las cámaras de seguridad para que vean la gravedad en la que me sometió a golpes y arrastró, no quiero que esto quede impune ante las autoridades, no quiero que siga libre ese tipo que me causó mucho daño, dejándome diversas fracturas en la cara y no tuvo piedad ante mí de ninguna manera él quería matarme", dice el texto que acompaña la publicación de Melanie.

El primer video muestra desde otro ángulo a las imágenes que se hicieron virales, el momento en que Christan llega corriendo y le propina el primer golpe a Melanie en el rostro, después se ve claramente como la arrastra por el cabello hasta un lote baldío.

En el segundo video desde una cámara más alejada, se puede ver que Melanie está en el piso e intenta levantarse, finalmente salen otros invitados de la fiesta y alejan a Christian de la joven, mientras otras personas se acercan para ayudarla.

Melanie espera que las autoridades logren detener a Christian y que pague por lo que le hizo.

"Esto fue horrible, porque no me gustaría que siguiera prófugo y vaya a cometer con otra mujer lo que me hizo y espero que las autoridades se hagan cargo en encontrarlo y meterlo a la cárcel y pague por sus actos", sentenció en una entrevista.

