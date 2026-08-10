Mejorará desfogue en la Jacinto López, pero no librará inundación

Revestimiento de canal pluvial en Reynosa atenderá petición de vecinos, aunque la zona baja mantendrá riesgo de encharcamientos.

El secretario de Obras Públicas de Reynosa, Eduardo López Arias, aseguró que la obra pluvial que se construye debajo del puente del Libramiento, en la colonia Jacinto López, busca mejorar el desfogue del agua de lluvia, pero no eliminará por completo el riesgo de inundaciones en ese sector.

El funcionario declaró que el proyecto responde a una solicitud realizada desde hace varios años por habitantes de la colonia, ya que el área se había convertido en un punto de acumulación de basura y maleza, lo que dificultaba el paso del agua durante las lluvias.

"Es una obra que habían estado solicitando desde hace muchos años, no nada más ellos, casi toda la colonia, porque era una zona donde la gente iba y tiraba basura y se generaba ahí mucha hierba; eso a veces, cuando llovía, provocaba que se estancara un poco el agua", expresó.

López Arias comentó que los trabajos consisten en revestir el canal para facilitar la salida del agua y reducir los obstáculos que impedían su circulación, aunque precisó que la obra no debe interpretarse como una solución definitiva a las inundaciones.

"Lo que estamos haciendo es poder darle una buena salida al agua con este revestimiento que estamos haciendo, pero decir que se van a dejar de inundar con esa obra, eso es falso", afirmó.

El secretario explicó que la colonia Jacinto López se encuentra en una zona naturalmente baja, por lo que las afectaciones seguirán dependiendo de la intensidad de las lluvias y del nivel que registre el dren El Anhelo.

"Es una zona baja, donde siempre van a presentar problemas de inundación, y eso va a depender mucho de la lluvia, de la intensidad de la lluvia y del nivel del propio dren, El Anhelo", puntualizó.

El titular de Obras Públicas reiteró que la intervención pretende mejorar las condiciones hidráulicas del lugar y atender una petición histórica de los vecinos, sin generar expectativas que no corresponden al alcance real del proyecto.