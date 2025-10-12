Mejoran las condiciones del clima en Tamaulipas 

El agua cruzó en varios puntos de las comunidades rurales de Santa Engracia: El Arco, Balconcitos, Servando Canales y Crucitas; así como en diversas colonias

Las autoridades de Protección Civil informan que a partir de este sábado por la tarde, las condiciones climatológicas van a favorecer un día soleado en Ciudad Victoria y sus alrededores.

Luego de 3 días de intensas lluvias en el centro y sur del estado, con desbordamientos en varias zonas de los cauces de los ríos Purificación, Corona y Guayalejo, por fortuna no se registraron pérdidas de vidas humanas ni percances de consideración.

Sigue bajando agua de la Sierra Madre Oriental, aunque en los citados cruces ya disminuyó el nivel; sin embargo el riesgo continúa latente.

Se espera un cielo parcialmente nublado con temperaturas máximas de 29°C y mínimas de 19°C, con vientos ligeros y variables.

Es importante mencionar que se pronostican lluvias en las próximas horas, con una probabilidad de precipitación del 10% durante la noche.

Recomendaciones:

Mantenerse informado sobre las condiciones climáticas actuales.

Tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.