Mejoran iluminación en Laguna del Carpintero tras 12 años

Por: Nora Castro 23 Noviembre 2026, 10:22 Compartir

Tampico renovó cinco kilómetros de alumbrado público para mejorar la movilidad y seguridad en el circuito de la laguna y Perimetral Sur

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Como parte de las acciones de mejoramiento de la infraestructura urbana y fortalecimiento de los servicios públicos, el Gobierno Municipal de Tampico llevó a cabo la renovación del alumbrado público en el entorno de la Laguna del Carpintero y el circuito del Perimetral Sur, donde las luminarias no habían sido sustituidas en los últimos 12 años. La intervención comprendió la renovación de cinco kilómetros de alumbrado público, desde el circuito de la Laguna del Carpintero hasta el Perimetral Sur, con conexión a las calles José de Escandón y 16 de Septiembre, mejorando las condiciones de iluminación en esta importante zona de la ciudad. Al respecto, la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, destacó que estos trabajos permiten atender necesidades de infraestructura que permanecieron pendientes durante más de una década, además de contribuir a generar entornos mejor iluminados y condiciones más favorables para la movilidad y seguridad de la población.