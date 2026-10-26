Médico advierte que desabasto en el IMSS limita la atención

Esta situación provoca reclamos hacia los médicos, quienes, aunque tienen la intención de ayudar, se ven limitados por la falta de insumos

El médico Andrés Garnica señaló que la falta de medicamentos en Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a generado frustración entre el personal al no contar con los recursos necesarios para brindar una atención completa a los derechohabientes.

Explicó que uno de los principales problemas ocurre cuando los pacientes acuden a consulta con la expectativa de recibir un tratamiento y, pese a que se les realiza un diagnóstico, no hay medicamentos disponibles para atender sus necesidades. Esta situación provoca reclamos hacia los médicos, quienes, aunque tienen la intención de ayudar, se ven limitados por la falta de insumos.

Desabasto limita la continuidad de los tratamientos

Garnica destacó que el trabajo del personal de salud no puede desarrollarse de manera adecuada si no se cuenta con las herramientas necesarias para dar continuidad a los tratamientos, por lo que hizo un llamado a las autoridades para atender las carencias que enfrenta el sector.

Señala necesidad de contratar más personal de salud

Además del desabasto, indicó que se requiere contratar más personal médico y de enfermería, ya que la falta de trabajadores se suma a las dificultades que enfrentan diariamente las instituciones.

Agregó que las plazas de médico y enfermería han dejado de ser atractivas debido a que se reduce la población asignada, mientras que los salarios no aumentan, lo que representa otro obstáculo para atraer y mantener personal.

El médico consideró que todos estos factores se acumulan y afectan tanto las condiciones laborales de los trabajadores como la capacidad de ofrecer una atención adecuada a los derechohabientes.