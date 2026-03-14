Médica residente del IMSS denuncia acoso y pide ayuda a Sheinbaum

Una residente del Hospital General en Reynosa denunció presunto acoso, amenazas y falta de apoyo institucional; pidió intervención de autoridades federales

Personal del sector salud en Tamaulipas continúa denunciando presuntos casos de acoso, violencia y amenazas al interior de instituciones médicas. En esta ocasión, una médica residente del Hospital General Regional No. 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Reynosa hizo público su caso y solicitó la intervención de autoridades federales.

Se trata de la doctora Estefani Suceda Covarrubias, residente de tercer año, quien a través de un video difundido en redes sociales expuso las situaciones que, asegura, ha enfrentado dentro de la institución médica, por lo que pidió la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En su mensaje, la médica señaló que desde hace aproximadamente un año ha reportado diversas situaciones relacionadas con presunto acoso, violencia y amenazas, sin que hasta ahora —según su testimonio— haya recibido el respaldo de las autoridades correspondientes.

La doctora indicó que presentó denuncias formales ante el delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, así como ante el director del Hospital General Regional 270 en Reynosa, Enrique Silva Salazar, sin obtener una respuesta favorable a su situación.

De acuerdo con su relato, incluso solicitó medidas de protección que le fueron negadas.

“Se negaron las medidas de protección por el director que está desde septiembre del 2025. Mostré pruebas y él comentó que así era el área de traumatología, que era normal el acoso, que me tenía que acostumbrar o si no que buscara otra área”, expresó en el video.

La residente también afirmó que en otra ocasión solicitó atención psicológica y psiquiátrica ante las autoridades hospitalarias, petición que asegura fue rechazada.

“En la segunda ocasión, frente a jefes de servicios como jefe de trauma, delegación, subdelegación y jefa de enseñanza, me negó la atención psiquiátrica y psicológica a la cual yo le pedí, incluso le supliqué que no me regresara con ellos, con el principal agresor”, señaló.

En el mismo mensaje, la doctora manifestó su preocupación por su seguridad personal debido a las presuntas amenazas recibidas.

“Yo temo por mi vida, temo ser violada, temo ser mutilada como me dijeron en ciertas ocasiones”, expresó.

Hasta el momento, autoridades del sector salud no han emitido una postura oficial sobre este caso. Sin embargo, se mantiene la expectativa de que instancias federales o directivos del IMSS puedan pronunciarse al respecto, especialmente ante la gravedad de las acusaciones.

Cabe señalar que este no sería el único caso que ha salido a la luz en Tamaulipas relacionado con presuntas situaciones de acoso o violencia dentro de instituciones de salud, por lo que trabajadores del sector han insistido en la necesidad de que se investiguen estos señalamientos y se garantice la protección del personal médico en formación.