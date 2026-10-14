Médica de Reynosa ofrece disculpa pública por agresión a paciente

La médica adscrita a urgencias del Hospital General de Reynosa rompió el silencio tras la difusión de un video en el que agrede verbalmente a una paciente

La doctora Pamela Alfaro Ortiz, médica adscrita al área de Urgencias del Hospital General de Reynosa “José María Cantú Garza”, rompió el silencio tras la difusión de un video de 10 segundos en el que presuntamente agrede verbalmente a una paciente.

En un posicionamiento dirigido a la opinión pública, la comunidad médica y los medios de comunicación, aseguró que la grabación fue difundida de manera descontextualizada y ofreció una disculpa por su comportamiento.

La médica sostuvo que el material que circula en redes sociales muestra únicamente el desenlace de una confrontación y omite, según su versión, las provocaciones, los insultos y las agresiones verbales que asegura haber recibido previamente por parte de un familiar de una derechohabiente.

“El fragmento audiovisual que circula en plataformas digitales y medios de comunicación ha sido recortado de manera malintencionada. El video muestra únicamente el momento final de una confrontación, omitiendo deliberadamente las provocaciones verbales, insultos y agresión previa de la cual fui objeto”, manifestó.

Al explicar lo ocurrido, Alfaro Ortiz señaló que el personal de Urgencias trabaja bajo condiciones de presión constante, con jornadas de alta exigencia física y mental. También relacionó su reacción con el desgaste profesional y afirmó que anteriormente se les había otorgado un periodo de desintoxicación laboral, el cual, según indicó, fue revocado sin que les explicaran los motivos.

“Si bien los profesionales de salud estamos preparados para mantener el control, también somos seres humanos, expuestos a situaciones límite, amenazas y violencias verbales por parte de usuarios”, expresó, al señalar que este contexto no aparece en la grabación que se volvió viral.

La doctora aseguró que la difusión masiva del video ha generado acoso digital y agresiones psicológicas que afectan su estabilidad personal, laboral y profesional. Además, consideró que las acusaciones y los señalamientos en redes sociales perjudican su reputación y vulneran su presunción de inocencia.

Ante esta situación, informó que ya cuenta con asesoría legal para analizar acciones jurídicas contra quienes resulten responsables por la presunta difamación, alteración del material audiovisual, filtración de datos personales y amenazas que, afirmó, ponen en riesgo su seguridad y la de su familia.

Pese a sus señalamientos sobre el contexto de la confrontación, Alfaro Ortiz reconoció que su reacción no fue apropiada y ofreció una disculpa pública por su comportamiento.

“De antemano les ofrezco una disculpa pública por mi comportamiento, el cual no fue el más adecuado”, expresó.

Al final del mensaje, pidió a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales detener la difusión del material sin contexto y verificar la información antes de emitir juicios. Hasta el momento, las afirmaciones sobre las circunstancias previas al incidente corresponden a la versión expuesta por la propia médica.