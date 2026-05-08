McAllen inaugura la quinta Semana Binacional del Deporte

Representa una oportunidad para participar en visorias y acceder a equipos profesionales de distintas disciplinas deportivas en varias regiones del mundo.

De entre más de 50 representaciones consulares, la ciudad de McAllen fue elegida por el gobierno de México como sede inaugural de la quinta Semana Binacional del Deporte, promovida por el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior. El cónsul de México en McAllen destacó que este tipo de eventos reúne a deportistas mexicanos radicados en distintas regiones del mundo.

Jesús Alejandro Cano Sánchez, cónsul de México en McAllen, explicó que “se trata de un evento organizado por el Instituto de las Mexicanas y los Mexicanos en el Exterior para fomentar el deporte y la nutrición”, además de señalar que durante la semana se desarrollarán actividades como yoga, box y partidos de fútbol en distintas sedes.

Por parte del gobierno mexicano estuvo presente el representante del Instituto de los Mexicanos y Mexicanas en el Exterior, quien explicó que todas las representaciones consulares de México en el mundo estarán realizando este tipo de actividades. Señaló que el objetivo es fortalecer los lazos de hermandad y convivencia entre deportistas de diferentes países.

Allan Antonio Pineda Díaz, director de salud y deporte en el IMME, comentó que “desde McAllen se dio el banderazo de inauguración para el resto de las representaciones mexicanas en el mundo”, destacando que cada consulado cuenta con un calendario de actividades para promover el deporte y la actividad física como herramientas para unir comunidades.

Para la comunidad deportiva que radica en Estados Unidos, la Semana Binacional del Deporte representa una oportunidad para participar en visorias y acceder a equipos profesionales de distintas disciplinas deportivas en varias regiones del mundo.

En ese sentido, Allan Antonio Pineda Díaz señaló que “diversos clubes aprovechan estas fechas para realizar visorías y detectar talento deportivo”, además de mencionar que la Federación Mexicana de Futbol mantiene programas permanentes dirigidos a mexicanos que viven en el exterior.

Además, se destacó que México cuenta con 32 entidades federativas, por lo que los mexicanos que viven fuera del país son considerados como el estado número 33 en materia deportiva. Esto les permite participar de manera directa en torneos y olimpiadas nacionales organizadas en el país.

Por otra parte, Allan Antonio Pineda Díaz indicó que “los atletas de alto rendimiento tienen la posibilidad de participar como Estado 33 en las Olimpiadas Nacionales Conade”, convocatoria dirigida a jóvenes de entre 18 y 20 años en alrededor de 51 disciplinas deportivas, invitando a consultar las plataformas oficiales del IMME y la Conade para conocer los requisitos de participación.