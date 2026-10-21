Matamoros suma 606 empleos y prevé nuevas plazas en octubre

El secretario de Desarrollo Económico indicó que, con estos proyectos, durante octubre ya se tienen identificados alrededor de 400 empleos para Matamoros

Matamoros registró un incremento de 606 empleos durante septiembre, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó Enrique Fernando Salinas Garza, secretario de Desarrollo Económico municipal, quien destacó que la ciudad comienza a mostrar una recuperación en su actividad laboral.

El funcionario señaló que las cifras representan un avance favorable para el municipio, luego de los meses complicados que enfrentó el sector productivo debido a factores económicos y a la incertidumbre relacionada con las políticas comerciales internacionales.

Nuevo supermercado y ampliación de Superjet generarán empleos

Como parte de las nuevas oportunidades laborales, anunció que en los próximos días abrirá sus puertas un nuevo supermercado que generará 200 empleos directos y 100 indirectos, para un total de 300 oportunidades de trabajo para los habitantes de Matamoros.

Salinas Garza explicó que la apertura también refleja el interés de la empresa por continuar creciendo en la ciudad, pues su proyecto contempla llegar a nueve tiendas en Matamoros, lo que podría representar nuevas oportunidades de inversión y contratación.

A este anuncio se suma la ampliación de operaciones de la maquiladora Superjet, donde recientemente se inauguró una nueva área de producción que contempla nueve líneas, con las que se prevé generar alrededor de 100 empleos adicionales.

El secretario de Desarrollo Económico indicó que, con estos proyectos, durante octubre ya se tienen identificados alrededor de 400 empleos para Matamoros, entre las nuevas plazas vinculadas al supermercado y las de la empresa maquiladora.

Buscan fortalecer la inversión tras la desaceleración laboral

Asimismo, consideró que la ciudad comienza a superar la desaceleración que afectó al empleo, principalmente por la incertidumbre en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un escenario que tuvo repercusiones tanto en Matamoros como en otras regiones del país.

Finalmente, Salinas Garza sostuvo que el gobierno municipal mantiene como prioridad generar condiciones favorables para atraer inversiones, fortalecer la competitividad y facilitar que las empresas establecidas continúen con sus proyectos de crecimiento.