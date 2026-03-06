Matamoros sufre gran cantidad de accidentes viales

Entre los incidentes más notorios se reportó la volcadura de una camioneta en el libramiento Emilio Portes Gil, a la altura de la colonia Marta Rita

La mañana y tarde de este 5 de marzo de 2026 estuvieron marcadas por diversos accidentes viales en distintos sectores de Heroica Matamoros, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones momentáneas en la circulación.

En un lapso aproximado de una hora se registraron hasta seis percances viales, principalmente choques entre vehículos particulares y algunos impactos por alcance en avenidas de alta circulación de la ciudad.

Entre los incidentes más notorios se reportó la volcadura de una camioneta en el libramiento Emilio Portes Gil, a la altura de la colonia Marta Rita.

El conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad y perdió el control de la unidad tras intentar esquivar a otro vehículo que realizaba una maniobra de vuelta, lo que provocó que terminara volcado.

El accidente dejó daños materiales considerables, aunque no se reportaron personas con lesiones graves.

Durante el resto del día también se registraron varios choques menores en diferentes avenidas y cruceros, lo que provocó congestionamiento vial mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados.

En la mayoría de los casos los daños fueron principalmente materiales, sin embargo, los percances generaron momentos de tráfico y movilización de unidades de emergencia en distintos puntos de la ciudad.

La serie de accidentes registrados durante este jueves refleja la alta incidencia de percances viales en Matamoros, especialmente en horarios de mayor circulación, donde el exceso de velocidad, la falta de precaución y las maniobras imprudentes continúan siendo factores que contribuyen a este tipo de incidentes.