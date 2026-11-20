El funcionario señaló que los casos que han llegado a conocimiento de las autoridades educativas han sido atendidos con la intervención del área correspondiente

La Secretaría de Educación de Tamaulipas reconoció que no cuenta con cifras precisas sobre las denuncias de acoso escolar en Matamoros, debido a que algunos estudiantes no reportan estas situaciones o no hablan de ellas en sus hogares, informó el titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García.

El funcionario señaló que los casos que han llegado a conocimiento de las autoridades educativas han sido atendidos con la intervención del área de Derechos Humanos, que revisa cada situación y emite recomendaciones para su seguimiento.

Ante este panorama, explicó que se trabaja con el programa Escuela Segura y el ABC de las Emociones, mediante los cuales buscan capacitar a maestros y estudiantes para identificar situaciones de hostigamiento y evitar que continúen dentro de los planteles.

En Matamoros, el programa ABC de las Emociones se aplica en secundarias y preparatorias, donde se incorporó una hora adicional al horario escolar para abordar temas relacionados con el manejo de emociones y la convivencia entre estudiantes.

Valdez García reconoció que la falta de reportes dificulta establecer un diagnóstico real sobre la magnitud del acoso escolar, por lo que insistió en la importancia de que los alumnos comuniquen estas situaciones a sus padres o maestros para que puedan ser atendidas por las autoridades educativas.