Matamoros retira 650 toneladas de basura durante las lluvias

Pidió a los ciudadanos mantener libres de residuos las vialidades y espacios públicos, ya que una ciudad con calles limpias permite un mejor flujo del agua

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Las constantes lluvias que se han registrado en Matamoros han llevado a reforzar las labores de limpieza en diferentes sectores de la ciudad, principalmente en calles y avenidas donde la acumulación de basura puede dificultar el paso del agua.

José Ángel Ramos Molares, titular de Limpieza Pública en Matamoros, informó que las cuadrillas han estado trabajando en distintos puntos del municipio para retirar los residuos que se encuentran en la vía pública y evitar que estos terminen acumulándose en las zonas por donde debe circular el agua.

Recolectan alrededor de 650 toneladas de basura

Entre los sectores donde se han concentrado los trabajos se encuentran la avenida Canales, División del Norte, Los Sauces, Brisas y las avenidas del Rincón de Matamoros, consideradas entre las vialidades con mayor flujo y donde se ha mantenido la atención durante este periodo de lluvias.

Ramos Molares señaló que tan solo durante estos días de precipitaciones se han recolectado alrededor de 650 toneladas de basura en diferentes puntos de Matamoros, como parte de las labores para mantener despejadas las calles.

El funcionario explicó que la presencia de basura en la vía pública representa un problema durante las lluvias, debido a que los residuos pueden desplazarse con el agua y acumularse en puntos donde dificulten su circulación.

Llaman a mantener las calles libres de residuos

Ante este escenario y debido a que se esperan más lluvias para la ciudad, el titular de Limpieza Pública hizo un llamado a la población para que contribuya evitando arrojar basura en las calles.

Pidió a los ciudadanos mantener libres de residuos las vialidades y espacios públicos, ya que una ciudad con calles limpias permite un mejor flujo del agua y ayuda a disminuir las condiciones que favorecen los estancamientos durante las precipitaciones.