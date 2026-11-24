Una vez realizado el trámite, se expide el acta de divorcio y se hace la anotación correspondiente en el libro donde quedó registrado el matrimonio

En Matamoros, el número de matrimonios registrados supera al de divorcios durante este año. De acuerdo con las estadísticas del Registro Civil, se han contabilizado más de mil 200 enlaces matrimoniales, mientras que los divorcios formalizados rondan los 346 casos.

El titular de la Oficialía Primera del Registro Civil, Omar Masso, señaló que, aunque las cifras oficiales muestran una diferencia considerable, desde su perspectiva existe un mayor número de separaciones entre parejas que continúan legalmente casadas, debido a que no todas realizan el trámite para disolver su matrimonio.

¿Cuánto cuesta un divorcio en Matamoros?

Explicó que uno de los principales obstáculos para formalizar un divorcio es el costo del procedimiento judicial, ya que las parejas deben contratar un abogado familiarista y cubrir honorarios que pueden oscilar entre los 5 mil y 20 mil pesos, dependiendo del profesionista.

A este gasto se suma la inscripción de la sentencia ante el Registro Civil, cuyo costo ronda los mil 200 pesos. Una vez realizado el trámite, se expide el acta de divorcio y se hace la anotación correspondiente en el libro donde quedó registrado el matrimonio.

Divorcio administrativo en Matamoros: ¿Cuáles son los requisitos?

Masso agregó que también existe la modalidad de divorcio administrativo, que permite realizar el procedimiento directamente en el Registro Civil, sin acudir ante un juez ni contratar abogados; sin embargo, únicamente aplica para parejas que no tienen hijos ni bienes en común y cuya relación fue de corta duración.

Detalló que en Matamoros ya se han realizado dos divorcios bajo esta modalidad, cuyo costo es de 5 mil 500 pesos y que pueden quedar concluidos en aproximadamente 15 días, mientras que un proceso judicial puede tardar entre dos y cuatro meses como mínimo.