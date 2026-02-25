Matamoros refuerza revisión de vacunas contra sarampión

Autoridades educativas y de salud coordinan acciones preventivas y piden diagnóstico médico oportuno ante sospechas, en Matamoros

En Matamoros, la titular del CREDE, Mara Castillo Marín, informó que se mantiene la revisión del esquema de vacunación de los alumnos como medida preventiva para evitar casos de sarampión en el municipio.

La funcionaria explicó que esta estrategia se fortaleció tras una reunión de trabajo con el área de epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria local, donde se acordó priorizar la prevención mediante un diagnóstico médico oportuno ante cualquier sospecha de la enfermedad.

Castillo Marín señaló que, aunque los docentes pueden identificar síntomas generales en los estudiantes, la valoración médica es indispensable para confirmar o descartar casos. En caso de detectarse un posible contagio, el alumno deberá permanecer fuera de la escuela durante 21 días, periodo en el que se dará seguimiento a su evolución.

La titular del CREDE subrayó que la coordinación entre autoridades educativas, personal de salud y padres de familia será clave para evitar la presencia de la enfermedad en el municipio.