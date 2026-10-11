Matamoros refuerza operativo de auxilio ante inundaciones

Cruz Verde realiza recorridos en zonas de riesgo y rescata a personas atrapadas por inundaciones en Matamoros; exhorta a evitar calles anegadas

La Cruz Verde de Matamoros mantiene un operativo de atención ante las inundaciones provocadas por las recientes lluvias, con recorridos en sectores considerados de riesgo y apoyo a personas que han quedado atrapadas por los niveles de agua en calles y viviendas.

La titular de la corporación, Nayeli Canales, informó que las acciones comenzaron desde el sábado, con jornadas de trabajo de hasta 36 horas continuas para los elementos, en coordinación con Protección Civil y Bomberos, bajo la dirección del ingeniero Gustavo Acuña Rangel.

Detalló que durante los recorridos más recientes se revisaron aproximadamente 21 puntos de la ciudad donde las inundaciones se presentan de manera recurrente, con el objetivo de identificar las condiciones de las vialidades y brindar apoyo a la población.

Entre las intervenciones realizadas, mencionó el auxilio a personas que se encontraban al interior de sus domicilios en zonas inundadas, para lo cual fue necesario utilizar una lancha. También se ha brindado asistencia a automovilistas cuyos vehículos quedaron varados en medio del agua, algunos debido a fallas mecánicas.

Canales señaló que uno de los casos atendidos ocurrió en la avenida Solidaridad, donde un vehículo quedó varado y sus ocupantes resultaron lesionados, por lo que recibieron atención y fueron trasladados a un punto de atención médica.

La responsable de Cruz Verde explicó que el operativo continuará mientras persistan las lluvias. Indicó que desde las cinco de la mañana comienzan los recorridos por los sectores con mayores problemas de inundación y que la información sobre las condiciones de los puntos afectados, así como el pronóstico del tiempo, se publica en la página oficial de la corporación.

Además, los elementos realizan recorridos durante la mañana, la tarde y la noche, mientras mantienen la atención a los vecinos que acuden directamente a las instalaciones para solicitar apoyo.

Ante estas condiciones, la titular de Cruz Verde exhortó a los automovilistas a evitar circular por calles inundadas y no arriesgar sus vehículos al intentar atravesar zonas donde el nivel del agua impida conocer la profundidad o las condiciones del pavimento.

También pidió conducir con precaución debido a que las vialidades permanecen mojadas, situación que puede favorecer accidentes y colisiones vehiculares.

Finalmente, reiteró que las labores de atención y vigilancia se mantendrán durante el periodo de lluvias, con el propósito de responder a los reportes ciudadanos y reducir los riesgos para la población.