Matamoros reforzará vigilancia durante vacaciones de verano

Autoridades implementarán operativos con Tránsito, Policía Turística y vigilancia en escuelas para prevenir accidentes y robos durante el periodo vacacional

El secretario de Seguridad Pública de Matamoros, Jeu Silva, informó que ya se encuentran listos los operativos especiales de verano, en los que participarán distintos cuerpos de seguridad desplegados en puntos estratégicos de la ciudad.

Señaló que elementos de Tránsito estarán reforzando las acciones del operativo antialcohol, con el objetivo de evitar que personas conduzcan en estado de ebriedad y prevenir accidentes, especialmente en la carretera rumbo a la playa, donde aumenta el flujo vehicular durante esta temporada.

El funcionario destacó que estas medidas responden a situaciones recurrentes, ya que durante las vacaciones es común que visitantes regresen de la playa bajo los efectos del alcohol, lo que ha derivado en accidentes en años anteriores. Por ello, se mantendrán filtros de revisión para inhibir este tipo de conductas.

Refuerzan vigilancia en Matamoros durante las vacaciones de verano

Asimismo, aseguró que la ciudad no quedará desprotegida, ya que también se realizarán rondines de vigilancia en distintos sectores, con especial atención en las escuelas, debido a que en periodos vacacionales se incrementan los robos en planteles educativos.

Finalmente, indicó que la Policía Turística y personal de vigilancia estarán brindando apoyo a visitantes en zonas recreativas, con el propósito de garantizar unas vacaciones seguras, sin percances, robos o accidentes fatales en Matamoros.