Matamoros recibirá réplica guadalupana el 30 de octubre

La peregrinación tiene como protagonista una réplica de la tilma de San Juan Diego, que se encuentra en la Basílica de Guadalupe

La Diócesis de Matamoros-Reynosa se suma a la Novena Intercontinental Guadalupana, una ruta pastoral y espiritual que se extenderá durante nueve años, hasta 2031, cuando se conmemorarán los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, una de las fechas más significativas para la fe católica en México.

El sacerdote encargado, Felipe Manuel Arteaga Becerra, explicó que esta iniciativa busca mucho más que recordar el acontecimiento guadalupano, pues pretende impulsar una transformación espiritual entre los fieles mediante la contemplación de la Virgen María.

“500 años celebraremos de las apariciones de Guadalupe, por eso se llama novena, son nueve años, que es una ruta pastoral y espiritual, que nos quiere llevar a transformar el corazón contemplando a la Virgen de Guadalupe”, expresó.

Una réplica de la tilma recorrerá la diócesis

La peregrinación tiene como protagonista una réplica de la tilma de San Juan Diego, que se encuentra en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. La imagen que recorre la diócesis es considerada una reliquia de tercer grado por haber tenido contacto con el ayate original, lo que le confiere un significado especial para esta ruta de fe.

Arteaga Becerra destacó que la imagen fue entregada a la Iglesia particular de Matamoros-Reynosa para recorrer distintos espacios de la región, con la intención de acercar el mensaje guadalupano no solamente a las parroquias, sino también a sectores que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

“Es una réplica de la tilma que está en México, en la Basílica; aparte, está tocada con el ayate de Santa María de Guadalupe. Es una reliquia de tercer grado que nos ha sido dada a esta Iglesia particular, Matamoros-Reynosa”, señaló.

El sacerdote agregó que el recorrido contempla llevar la imagen a centros penitenciarios, casas del migrante y casas hogar, para que la devoción guadalupana llegue a más personas y comunidades, especialmente a quienes necesitan un mensaje de esperanza y acompañamiento espiritual.

La imagen llegará a la Catedral de Matamoros el 30 de octubre

Como siguiente punto de esta peregrinación, la imagen llegará a la ciudad de Matamoros, donde será recibida en la Catedral el próximo 30 de octubre, a las 10:00 de la mañana, y permanecerá en ese recinto religioso hasta el 7 de noviembre.

“Estará en Catedral el 30 de octubre, la van a recibir allá a las 10 de la mañana; ahí estará hasta el 7 de noviembre, y así andará recorriendo los diferentes rincones de nuestra Diócesis Matamoros-Reynosa”, informó Arteaga Becerra.

Posteriormente, la imagen continuará su recorrido por los ocho municipios que integran la diócesis, en una peregrinación que busca fortalecer la fe, promover la unidad y preparar espiritualmente a las comunidades católicas rumbo al quinto centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, en 2031.